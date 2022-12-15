В Тверской области после жалобы жителей ликвидировали свалку отходов

Свалку в деревне Селищи убрали по просьбе жителей Фото: Минприроды Тверской области

В Минприроды Тверской области обратилась жительница деревни Селищи Калязинского района.

Женщина регулярно обращалась в различные инстанции с просьбой ликвидировать свалку, но получала отказы, обоснованные отсутствием технической возможности, сложностями с подъездными путями и другими причинами.

После обращения жительницы в Минприроды сотрудники министерства приняли меры. В данный момент свалка ТКО на территории деревни Селищи ликвидирована.