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НовостиОбщество15 декабря 2022 12:41

В Тверской области после жалобы жителей ликвидировали свалку отходов

Меры приняли специалисты Минприроды
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Свалку в деревне Селищи убрали по просьбе жителей Фото: Минприроды Тверской области

Свалку в деревне Селищи убрали по просьбе жителей Фото: Минприроды Тверской области

В Минприроды Тверской области обратилась жительница деревни Селищи Калязинского района.

Женщина регулярно обращалась в различные инстанции с просьбой ликвидировать свалку, но получала отказы, обоснованные отсутствием технической возможности, сложностями с подъездными путями и другими причинами.

После обращения жительницы в Минприроды сотрудники министерства приняли меры. В данный момент свалка ТКО на территории деревни Селищи ликвидирована.