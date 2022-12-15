В Тверской области пройдет ярмарка вакансий

В Твери пройдет ярмарка вакансий Фото: Алексей БУЛАТОВ

21 декабря в Тверском кадровом центре "Работа России" состоится специализированная ярмарка вакансий для предприятий оборонно-промышленного комплекса. К участию приглашаются соискатели, желающие трудоустроиться на предприятия ОПК Твери и Калининского района.

На ярмарке будут представлены вакансии по нескольким направлениям: научные исследования и разработки в области естественных и технических наук, производство автомобилей специального назначения, обработка металлов, разработка компьютерного программного обеспечения, ремонт и техническое обслуживание летательных аппаратов (в том числе космических).

Соискатели смогут найти работу по специальностям: информационные технологии, телекоммуникации, связь, административная работа, секретариат, бухгалтерия, управленческий учет и другим; задать вопросы работодателям, проконсультироваться со специалистами Тверского центра занятости по вопросам труда и занятости.

Мероприятие пройдет с 15:00 до 16:00 в Тверском кадровом центре "Работа России" на ул. Вагжанова, дом 7, корп.1, 1 этаж.