В Тверской области в 2023 году будут активно ремонтировать мосты

На встрече. Фото: ПТО

15 декабря губернатор Игорь Руденя провёл рабочую встречу с представителями строительных и производственных предприятий, связанных с дорожной отраслью, а также - региональных профильных министерств. В основном обсуждались вопросы ремонта мостов и путепроводов.

Игорь Руденя отметил, что в формирующейся в регионе программе дорожных работ на предстоящий период большое внимание уделено ремонту мостов.

Всего на автодорогах регионального и межмуниципального значения Тверской области расположено 865 мостов и 22 путепровода.

- В 2022 году протяженность отремонтированных мостов составила 341,51 погонных метров. В следующем году планируется приведение в нормативное состояние 675,98 погонных метров искусственных сооружений, в том числе через реки Кесьма, Медведица, Кудь, Бойня, Тифина и другие, - сообщила пресс-служба областного правительства.

Игорь Руденя поставил задачи по соблюдению сроков ремонта сооружений, обеспечению контроля за качеством проводимых работ и используемых материалов.

Также на рабочей встрече обсуждался ход строительства Западного моста в Твери. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Это будет сооружение протяженностью почти 3 км (вместе с подъездами-съездами, сам мост будет почти 350 м в длину).

Работы ведутся на правом и левом берегах Волги в соответствии с графиком. Мост строят методом "надвижки".

В проект также включены реконструкции Горбатого моста в Заволжье и железнодорожного путепровода на Комсомольской площади в Пролетарском районе.

Сдача в эксплуатацию всего комплекса запланирована в конце 2025 года.