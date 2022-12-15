В Тверской области 15 декабря коронавирусом заразились 14 человек

Роспотребнадзор рекомендует соблюдать масочный режим. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

По данным на 15 декабря в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 14 человек. Пик заболеваемости был 8 февраля, тогда ковидом за сутки в регионе заразились 1654 человека. Всего с начала пандемии ковидом в регионе переболел 179 395 человек. 176 014 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 422 663, в том числе за последние сутки – 1021.

2771 человек скончался. За минувшие сутки никто не умер.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.