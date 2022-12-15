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НовостиОбщество15 декабря 2022 9:46

В Тверской области 100 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Евгении Ивановой

С юбилеем труженицу тыла поздравил Игорь Руденя
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
100 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Евгении Павловне Ивановой

100 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Евгении Павловне Ивановой

Фото: ПТО

15 декабря 100 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Евгении Павловне Ивановой. С юбилеем труженицу тыла по телефону поздравил губернатор Игорь Руденя.

- В годы Великой Отечественной войны Вы совершали трудовой подвиг в тылу, помогая стране выстоять, одолеть врага на фронте. От лица жителей Тверской области благодарю Вас за пример доблести и стойкости перед лицом испытаний, который подаёт нам ваше поколение, – отметил Игорь Руденя.

Евгения Павловна родилась в деревне Захаркино Торопецкого района. В годы Великой Отечественной войны трудилась в тылу. После войны работала заведующей магазином, отделом снабжения Ржевского отделения Октябрьской железной дороги. С 1962 года по 1978 год работала в пекарне в деревне Мартисово Торопецкого района, заведующей чайной, продавцом в магазине.

Евгения Павловна награждена медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.".