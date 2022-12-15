В Тверской области 100 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Евгении Ивановой

100 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Евгении Павловне Ивановой Фото: ПТО

15 декабря 100 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Евгении Павловне Ивановой. С юбилеем труженицу тыла по телефону поздравил губернатор Игорь Руденя.

- В годы Великой Отечественной войны Вы совершали трудовой подвиг в тылу, помогая стране выстоять, одолеть врага на фронте. От лица жителей Тверской области благодарю Вас за пример доблести и стойкости перед лицом испытаний, который подаёт нам ваше поколение, – отметил Игорь Руденя.

Евгения Павловна родилась в деревне Захаркино Торопецкого района. В годы Великой Отечественной войны трудилась в тылу. После войны работала заведующей магазином, отделом снабжения Ржевского отделения Октябрьской железной дороги. С 1962 года по 1978 год работала в пекарне в деревне Мартисово Торопецкого района, заведующей чайной, продавцом в магазине.

Евгения Павловна награждена медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.".