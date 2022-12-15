Баскетбольный турнир среди ветеранов любительских клубов пройдет в Твери

Баскетбольный турнир среди ветеранов пройдет в Твери Фото: администрация Твери

16-18 декабря в Доме спорта "Юность" состоится турнир города по баскетболу среди мужских команд ветеранов. Состязания посвящены Дню освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков.

В соревнованиях примут участие мужские команды ветеранов любительских клубов, спортивных клубов, учреждений и иных организаций из Твери, Великих Лук, Пскова, Великого Новгорода. Возрастная категория игроков - старше 40 лет.

Начало турнира 16 декабря в 11:00.