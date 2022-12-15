В Тверской области открылся первый в регионе "Добро.Центр"

"Добро.Центр" открыт в Сонково. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

В поселке Сонково открылся первый в Верхневолжье "Добро.Центр", который будет заниматься развитием и поддержкой добровольческих, благотворительных и гражданских инициатив. Об этом сообщило областное правительство.

"Добро.Центр" создан на базе Сонковского волонтёрского центра, который был открыт в 2019 году. Кроме того, центр является муниципальным штабом помощи в рамках акции #МыВместе.

В Тверской области волонтерское движение активно развивается.

К примеру, с 2019 года действует Ресурсный центр поддержки добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий. Он занимается обучением волонтеров-спасателей массовых мероприятий, а также проводит мероприятия по популяризации добровольчества в сфере безопасности и ликвидации последствий ЧС.