Сотрудников школы в Тверской области наказали за пропажу подростка

Пропавшего подростка разыскали сотрудники полиции Фото: архив "КП"

Прокуратурой Старицкого района установлено, что в МБОУ "Ново-Ямская общеобразовательная школа имени адмирала Ф.С. Октябрьского" обучается воспитанник социально-реабилитационного центр для несовершеннолетних "Мой семейный центр" Старицкого района.

Согласно установленным требованиям воспитанники центра приходят на занятия в школу в сопровождении уполномоченных лиц. После окончания занятий обучающихся сопровождают обратно.

В октябре 2022 года воспитанник центра самостоятельно ушел из школы и уехал в Тверь. Его разыскали сотрудники полиции.

- Сообщение об уходе несовершеннолетнего своевременно в дежурную часть Старицкого отдела полиции сотрудниками школы не передано, что осложнило поиски, - сообщили в прокуратуре. - Самовольное оставление обучающимся образовательного учреждения свидетельствует о ненадлежащей работе с несовершеннолетним, направленной на профилактику правонарушений несовершеннолетних и в отношении них.

Директору школы внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, трое виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.