За сбыт фальшивых пятитысячных купюр жителю Твери дали три года строгого режима

Потратить злоумышленник успел десять купюр. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Ранее судимый житель Твери расплачивался в магазинах фальшивыми деньгами, сообщает Прокуратура Тверской области. Как установило следствие, в мае 2021 года в интернете он купил поддельные пятитысячные купюры. Фальшивками обвиняемый расплачивался за покупки в магазинах Твери и Калининского района, успев потратить десять купюр (50 тысяч фальшивых рублей).

Мужчину судили по части 1 статьи 186 УК РФ (хранение и сбыт поддельных денег или ценных бумаг).

-Суд с учётом мнения государственного обвинителя признал мужчину виновным в инкриминируемом преступлении и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщает прокуратура региона. - Приговор в законную силу не вступил.