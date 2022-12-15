В Тверской области продолжается газификация населенных пунктов

В Тверской области продолжается газификация отдаленных населенных пунктов Фото: ПТО

С вопросом о необходимости газификации деревни в Сонковском районе к губернатору Игорю Рудене в ходе личного приема обращалась председатель колхоза им. Чудова Валентина Лебедева.

Работы велись в рамках Адресной инвестиционной программы Тверской области. Всего в населенном пункте построено 3 км газораспределительных сетей. В результате ввода газопровода предоставлена возможность газификации более 70 домовладений, а также фельдшерско-акушерского пункта, местного Дома культуры.

Объект введен в сентябре 2022 года. Проведены пуско-наладочные работы, осуществляется подача газа во внутрипоселковые сети.

Всего на сегодняшний день заключено более 9200 договоров с собственниками. Исполнено свыше 7400 договоров по доведению газа до границ земельных участков.

Всего до 2025 года в Тверской области планируется ввести более 148 км газопроводов-отводов, 1100 км газовых сетей, обеспечить газификацию свыше 46 тыс. домовладений и подготовку к приему газа 117 котельных и промышленных предприятий.