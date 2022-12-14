Александр Павлишин назначен главным режиссером Тверского театра драмы Фото: tatd.ru

В Тверском академическом театре драмы назначен главный режиссер. Им стал штатный режиссер-постановщик Александр Павлишин.

Александр Павлишин - ученик Лауреата Государственной Премии России, народной артистки Веры Ефремовой и народного артиста Александра Чуйкова. Выпускник Российского института театрального искусства (ГИТИСа) как режиссер-постановщик.

Александр Анатольевич служит в Тверском академическом театре драмы 25 лет и как режиссер-постановщик поставил 25 спектаклей. В частности: «Таланты и поклонники» (патетическая комедия) по А. Н. Островскому; «Вишнёвый сад» (комедия) по А. П. Чехову; «Весы» (ночь ожиданий в одном действии) по Е. Гришковцу; «Привидения» (семейная драма) по Г. Ибсену; «Свидетель обвинения» (детектив) по А. Кристи; «ЛАЙК ЛАЙК ЛАЙК» (иммерсивный спектакль) по С. Денисовой; «Двенадцать стульев» (музыкальная комедия) по И. Ильфу, Е. Петрову; «Отцы и дети» (инсценировка романа) И. С. Тургенева; «Восемь любящих женщин» (ироничный детектив) по Р. Тома, «Фантомные боли» (драма) В. Сигареву, «Вечно живые» (драма) по В. Розову и др.

В качестве актера воплотил на сцене разноплановые и глубокие образы.

- Александр Анатольевич бережно сочетает в собственной работе традиции национального русского театра и современный подход к постановкам. Это самобытный мастер с индивидуальным почерком и желанием погрузить зрителя в театр проживания, - отмечают коллеги режиссера и поздравляют его с назначением.

Александр Павлишин неоднократно отмечен премиями губернатора Тверской области. Его спектакли - постоянные участники гастролей и театральных фестивалей.