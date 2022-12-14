На "Золотом кольце" в Тверской области ограничат движение по мосту через реку Жабня

Объезд для всех видов транспорта будет организован через деревню Болдиново Фото: ФКУ Упрдор "Россия"

По мосту через реку Жабня в Калязинском районе 18 и 25 декабря будет ограничено движение. Об этом сообщает ФКУ Упрдор "Россия".

Движение по мосту через реку Жабня, км 1406+800 - км 1410+500 автодороги Р-132 "Золотое кольцо", будет ограничено в период с 00:00 до 6:00 утра.

Объезд для всех видов транспорта будет организован через деревню Болдиново.

В соответствии с государственным контрактом, заключенному с ФКУ Упрдор "Россия", проводится ремонт моста, специалисты будут производить работы по замене опор.

Планируйте маршруты заранее.