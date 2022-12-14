Администрация Твери проверяет качество уборки дворов

Администрация проверяет качество уборки дворов Фото: администрация Твери

В Твери специалисты районных администраций проверяют качество уборки придомовых территорий и осуществляют контроль за работой управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК.

В течение зимнего периода в соответствии с Правилами благоустройства управляющие организации обязаны своевременно производить уборку придомовых территорий, посыпку тротуаров, подходов к контейнерным площадкам, расчистку крыш от снега и наледи.

- В ходе рейдов специалисты районных администраций выявляют случаи нарушения содержания придомовых территорий и направляют в УК, ТСЖ и ЖСК информационные письма с требованием оперативно устранить недочеты, - сообщают в администрации Твери.

Жители могут сообщить о фактах неудовлетворительной уборки придомовых территорий в отделы благоустройства администраций районов Твери по телефонам: 36-08-82 (Заволжский район), 36 08-83 (Московский район), 36-08-84 (Пролетарский район), 36-08-81 (Центральный район).