В «Боровлево-1» под Тверью планируется построить еще один корпус полиграфического предприятия

Каждая 10 книга в России печатается у нас под Тверью. Фото: ПТО

14 декабря губернатор Игорь Руденя на встрече с руководством компании ООО «ИПК Парето-Принт» обсудил планы компании по расширению действующей производственной площадки в торгово-промышленной зоне «Бровлево-1» рядом с Тверью.

Там предполагается строительство еще одного комплекса предприятия для увеличения объемов выпускаемой продукции. Если планы реализуются, около 150 рабочих мест.

Губернатор отметил, что со стороны областного правительства предусмотрена реконструкция подъезда к предприятию, а также помощь в подключении площадки к объектам инженерной инфраструктуры.

- Компания «Парето-Принт» является одним из главных участников рынка печатной продукции. Очень важно, что вы выстраиваете работу производства в интересах государства, - сказал глава региона руководителям компании.

Напомним, что ООО «ИПК Парето-Принт» начал свою работу в августе 2009 года. Компания выпускает цветные книги и брошюры.

Как уточнила пресс-служба областного правительства, предприятие ежегодно производит более 60 млн экземпляров изданий, и каждая 10 книга в России отпечатана у нас под Тверью.