В Твери открылась книжная выставка ко Дню освобождения Калинина «Нам не дано забыть…»

81-ю годовщину освобождения Калинина город отпразднует 16 декабря. Фото: Виктория ТУШКОВА

К 81-й годовщине освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков в тверской Герценке открылась книжная выставка «Нам не дано забыть…».

- На выставке представлены книги из фонда Центральной городской библиотеки им. А.И. Герцена, рассказывающие о героических подвигах бойцов Красной армии, подпольщиков, партизан, о самоотверженном труде жителей города после освобождения, - рассказывают в библиотеке.

Выставка будет открыта до 30 декабря в зале информационно-библиографического обслуживания Герценки. Вход свободный. 12+