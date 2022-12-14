Тверьстат подсчитал, сколько у жителей Тверской области смартфонов и компьютеров

Без компьютера ни жизни, ни общения. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В семьях Тверской области имеется в 3 раза больше смартфонов, чем мобильных телефонов, а пятью годами ранее их численное соотношение было ровно противоположным - интересную статистику обнародовал Тверьстат.

По данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств Тверской области за 2021 год, в среднем на 100 домохозяйств приходится:

- 176 смартфонов;

- 57 мобильных телефонов;

- 61 портативный компьютер (ноутбук, планшет);

- 44 персональных компьютера;

- 10 игровых приставок;

- 2 электронные книги.

Что до компьютеров, то селяне предпочитают портативные - ноутбуки. Таких в сельской местности 74 на 100 домохозяйств (обычных компьютеров - 14 на 100 домохозяйств).

В городах разрыв гораздо меньше. На 100 городских домохозяйств приходится 54 обычных "компа" и 57 портативных.