В Тверской области после капремонта открылась школа № 55 в Бологом

Бологовская школа №55.
Фото: ПТО
В Тверской области по поручению губернатора Игоря Рудени реализуется региональный проект модернизации школ. В 2022 году работы проведены в Борковской (бежецкий район), Малышевской (Максатихинский округ) школах, а также в школе № 55 города Бологое. Она вновь открылась 14 декабря после ремонта.
В вышеуказанных школах проведены капитальные работы: обновлены кровли и фасады, оконные и дверные блоки, сети водоснабжения и водоотведения, проведены ремонт полов и потолков, внутренние отделочные работы. Школы оснащены новым оборудованием, мебелью и спортивным инвентарем. Выполнены мероприятия, связанные с антитеррористической защищенностью учреждений и прилегающих территорий.
Начатые ремонты в еще в четырех учреждения планируется завершить в 2023 году: в школе № 15 в Твери, Горютинской школе Калининского района, средней общеобразовательной школе в поселке Радченко Конаковского района и в Лихославльской школе № 2.
- На время работ образовательный процесс не прекращается, учеба детей организована на базе других учреждений, обеспечена материально-техническая база по всем дисциплинам, осуществляется подвоз учащихся автобусами, - сообщила пресс-служба областного правительства.
Региональный проект модернизации школ рассчитан до 2026 года.
В школе среди прочего обновили сети водоснабжения, провели внутренние отделочные работы.
Фото: ПТО
Поставили новое оборудование.
Фото: ПТО