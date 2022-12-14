В Тверской области после капремонта открылась школа № 55 в Бологом

Бологовская школа №55. Фото: ПТО

В Тверской области по поручению губернатора Игоря Рудени реализуется региональный проект модернизации школ. В 2022 году работы проведены в Борковской (бежецкий район), Малышевской (Максатихинский округ) школах, а также в школе № 55 города Бологое. Она вновь открылась 14 декабря после ремонта.

В вышеуказанных школах проведены капитальные работы: обновлены кровли и фасады, оконные и дверные блоки, сети водоснабжения и водоотведения, проведены ремонт полов и потолков, внутренние отделочные работы. Школы оснащены новым оборудованием, мебелью и спортивным инвентарем. Выполнены мероприятия, связанные с антитеррористической защищенностью учреждений и прилегающих территорий.

Начатые ремонты в еще в четырех учреждения планируется завершить в 2023 году: в школе № 15 в Твери, Горютинской школе Калининского района, средней общеобразовательной школе в поселке Радченко Конаковского района и в Лихославльской школе № 2.

- На время работ образовательный процесс не прекращается, учеба детей организована на базе других учреждений, обеспечена материально-техническая база по всем дисциплинам, осуществляется подвоз учащихся автобусами, - сообщила пресс-служба областного правительства.

Региональный проект модернизации школ рассчитан до 2026 года.

В школе среди прочего обновили сети водоснабжения, провели внутренние отделочные работы. Фото: ПТО