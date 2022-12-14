За ночь с улиц Твери вывезли 1 680 кубометров снега

Снегоуборочная техника работает в круглосуточном режиме Фото: администрация Твери

В Твери МУП "ЖЭК" продолжает работу по расчистке и обработке дорог и пешеходных зон противогололёдными материалами.

В ночь с 13 на 14 декабря на уборке городских улиц и вывозе снега было задействовано порядка 55 единиц техники - комбинированные дорожные машины (КДМ), погрузчики, самосвалы, техника для уборки и обработки тротуаров.

- С городских улиц за сутки вывезено 1680 кубометров снега, проведена противогололёдная обработка 1190 километров улично-дорожной сети, использовано 910 тонн пескосоляной смеси, в том числе 50 тонн - на обработку тротуаров, - сообщили в пресс-службе администрации Твери.

Снегоуборочная техника работает в круглосуточном режиме.

Днем, 14 декабря, на улицы вышли свыше 30 единиц техники и 140 дворников МУП "ЖЭК".