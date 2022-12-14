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НовостиПроисшествия14 декабря 2022 14:00

На бульваре Ногина в Твери росгвардейцы задержали мужчину с наркотиками

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Подозреваемый задержан, ведется следствие

Подозреваемый задержан, ведется следствие

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Наряд группы задержания отдела вневедомственной охраны по городу Твери на бульваре Ногина в ходе патрулирования остановил подозрительного мужчину.

Прохожий постоянно оглядывался по сторонам, а при виде патрульного автомобиля ускорил шаг, изменил направление движения и попытался скрыться. Росгвардейцы решили проверить гражданина. Мужчина нервничал и что-то прятал в кармане. Пояснив, что у него нет при себе запрещенных веществ, злоумышленник сбросил на землю сверток. А позже пояснил, что это наркотическое средство.

На место прибыла следственно-оперативная группа, сверток отправили на экспертизу, а 33-летнего подозреваемого задержали. По части 1 статьи 228 УК РФ возбуждено уголовное дело.