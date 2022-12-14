С берегов водоемов собрано и утилизировано около 5000 кубометров мусора Фото: минприроды Тверской области

В Тверской области завершился сезон Всероссийской акции "Вода России". Уже девятый год она собирает жителей страны для участия в субботниках.

В Верхневолжье, по данным Минприроды, в 2022 году реализован масштабный экологический марафон по уборке берегов водных объектов. С апреля по ноябрь в регионе прошло 250 мероприятий по уборке берегов водоемов от мусора, собрано и утилизировано около 5000 кубометров ТКО.

Участниками экологического десанта стали около 19 тысяч человек. Протяженность очищенных берегов и прилегающих акваторий водных объектов составила 270 км.

Всех желающих приглашают присоединиться к акции в 2023 году. Записаться можно на сайте берегдобрыхдел.рф.