Школьникам Твери расскажут об освобождении Калинина

Школьникам расскажут об оккупации Калинина Фото: vk.com/tvergallery

16 декабря в Тверском императорском дворце для юных жителей Твери будет организована сборная игра-лекция "Герои и Победы", приуроченная к 81-й годовщине освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков.

Рассматривая произведения тверских художников и выполняя задания, ребята будут узнавать историю города и дворца времён оккупации Калинина. А также познакомятся с произведением тверского художника Б.М. Васильева "Запоздавшее письмо" и инсталляцией к нему.

Начало в 14:00. Предварительная запись по тел.: (4822) 34-31-56, 34-62-43. 6+