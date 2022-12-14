Прокуратура помогла девушке-сироте получить жилье в Тверской области

Сироту обеспечили жильем после проверки прокуратуры Фото: архив "КП"

В Торжокскую межрайонную прокуратуру Тверской области обратилась местная жительница. Девушка относится к категории граждан, оставшихся в несовершеннолетнем возрасте без попечения родителей.

Установлено, что заявительница была признана нуждающейся в жилом помещении и включена в перечень лиц, имеющих право на его получение. Но по достижении совершеннолетнего возраста квартирой не обеспечена.

В целях восстановления прав заявительницы прокуратура направила в суд исковое заявление об обязании администрации обеспечить ее жилым помещением. Девушке предоставлена благоустроенная квартира.