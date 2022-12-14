Житель Тверской области пытался дать взятку, чтобы купить водительское удостоверение

За взятку житель Тверской области может сесть на 8 лет Фото: Мария ЛЕНЦ

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по факту покушения на дачу взятки должностному лицу через посредника (ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 291 УК РФ).

Материалы дела поступили из Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области.

По версии следствия, в 2021 году 46-летний житель Тверской области перевел на банковский счет посредника 32 500 рублей в качестве взятки должностным лицам ГИБДД за незаконное оформление и выдачу водительского удостоверения. Посредник полученные деньги присвоил.

Раскрытие данного преступления и сбор доказательственной базы осуществлено благодаря тесному взаимодействию и слаженной работе сотрудников областных следственного управления СК России и УЭБиПК УМВД.

Обстоятельства преступления устанавливаются. Расследование продолжатся. Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки.