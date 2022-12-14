Туристические видеоролики о Тверской области стали призерами конкурса «Диво Евразии»

Среди отмеченных жюри видеопроектов есть и ролик об экспедиции от истока Волги. Фото: ПТО

В Новосибирске состоялся финал фестиваля-конкурса туристических видеопроектов «Диво Евразии». На него было представлено 1875 промороликов. Профессиональное жюри присудило тверским видеопроектам о Верхневолжье пять призовых мест.

- Продвижение Верхневолжья на туристическом рынке и привлечение туристов – важные направления экономического развития территории, - считает губернатор Игорь Руденя.

Третье место в номинации «Туристские направления. Страны и регионы» занял ролик «Привет, это Тверская область!». В нем сняты приветы путешественников,туристов своим родным и друзьям из разных мест нашего региона. Задача проекта запустить в соцсетях серию коротких видео от туристов, которые также передают «Привет из Тверской области».

Одни из первых мест в разных номинациях заняли тверские ролики «Из мегаполиса в деревню», «Ржев. Найди своего героя» и «Вояж в Тверскую область».

Также третьим местом в одной из номинаций отмечен видеоролик, снятый в экспедиции от истока великой русской реки – «Перешагни Волгу». Кстати, в этом году ее маршрут прошел по новому пути, включающему посещение Волговерховья, пешеходного подвесного моста в Зубцове и природных каньонов.

Участие в конкурсе даёт возможность продвижения туристических возможностей региона на различных информресурсах, в соцсетях и на видеохостингах.

В настоящий момент Тверская область удостоена более 30 престижных наград в различных конкурсах.