В Тверской области открыли доску памяти погибшего в ходе СВО ефрейтора Алексея Калинина

Мемориальная доска появилась на фасаде школы Фото: администрация Торопецкого района

13 декабря поселке Плоскошь состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь погибшего в ходе СВО ефрейтора Алексея Калинина. Табличка появилась на фасаде местной школы.

- На митинге присутствовали родные погибшего, представители администрации Торопецкого района, Плоскошского сельского поселения, районного Совета ветеранов, обучающиеся образовательных организаций, юнармейцы, - сообщили в администрации Торопецкого района.

После минуты молчания собравшиеся возложили цветы к мемориальной доске.

Алексей Александрович родился 18 апреля 1999 года в поселке Плоскошь. В 2006 году поступил в 1 класс Плоскошской СОШ, в 2017 году окончил 11 классов. После окончания школы Алексей поступил в Санкт-Петербургский пожарно-спасательный колледж. В боевых действиях по защите мирного населения Донбасса участвовал с самого начала специальной военной операции, с февраля 2022 года.

12 июля 2022 года награжден медалью "За отвагу".

17 октября 2022 года погиб, исполняя воинский долг. Награждён посмертно Орденом Мужества.