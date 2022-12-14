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НовостиОбщество14 декабря 2022 11:03

Житель Тверской области фиктивно зарегистрировал в квартире коллегу с детьми

Ему грозит уголовное наказание
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Мужчине грозит уголовное наказание

Мужчине грозит уголовное наказание

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего жителя села Дмитрова Гора.

Сотрудники миграционной службы установили, что молодой человек фиктивно зарегистрировал в своей однокомнатной квартире коллегу по работе, который ранее прибыл вместе со своими тремя детьми из ближнего зарубежья. Все они - граждане Российской Федерации, однако по новому адресу проживать семья не собиралась.

Фигуранту грозит до трех лет лишения свободы.