В Тверской области досрочно отремонтировали четыре автодороги

В 2022 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Верхневолжье с опережением сроков отремонтировано четыре автомобильные дороги регионального значения. Фото: ПТО

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Верхневолжье в этом году с опережением сроков отремонтированы четыре автотрассы, пролегающие в Лесном, Бологовском, Кувшиновском, Осташковском и Кимрском районах и округах.

По поручению губернатора Игоря Рудени отремонтировано свыше 40 км дороги «Вышний Волочек – Бежецк – Сонково» – Лесное – Пестово. Госконтракт на выполнение работ был заключен на три года – до августа 2024 года. Однако благодаря дополнительному финансированию дорога уже приведена в надлежащее состояние на всем протяжении.

Ремонт участка автодороги «Бологое – Кемцы – Березовский Рядок» – Березайка – Лыкошино протяженностью свыше 10 км планировалось завершить в августе 2023 года, но подрядчик справился раньше.

В Кимрском районе также с опережением сроков уже отремонтировали дорогу межмуниципального значения Титово – Белый Городок – Приволжский.

В 2022 году по нацпроекту продолжился ремонт дороги Торжок – Осташков, в эксплуатацию ввели 24 км трассы. Подрядная организация параллельно выполнила работы еще на 34-х км дороги, запланированных на 2023 год. Таким образом, покрытие было полностью заменено на всей протяженности дороги.