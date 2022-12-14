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НовостиОбщество14 декабря 2022 9:58

За пьяное вождение житель Тверской области получил 200 часов обязательных работ

Дело рассмотрел суд
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Мужчина получил 200 часов обязательных работ

Мужчина получил 200 часов обязательных работ

Фото: Степан КАМЕНЕВ

Прокуратурой Московского района Твери поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 30-летнего мужчины. Он обвиняется по ч. 1 статьи 264.1 УК РФ.

Установлено, что житель Твери был дважды подвергнут административному наказанию за управление автомобилем в состоянии опьянения. 23 августа 2022 года пьяный мужчина снова сел за руль и около дома №7 по улице Тургенева в деревне Глинки Медновского сельского поселения Калининского района был остановлен сотрудниками полиции. Пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения водитель отказался.

В суде подсудимый признал вину. Ему назначили 200 часов обязательных работ. Приговор в законную силу не вступил.