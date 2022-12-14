Роспотребнадзор Тверской области дал рекомендации по профилактике гриппа

Чтобы избежать заражения, необходимо соблюдать простые правила Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Тверской области эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен на 30%. Выявлено 15 000 заболевших.

- Вирус гриппа легко передается от человека к человеку и вызывает респираторные заболевания разной тяжести. Симптомы заболевания аналогичны симптомам обычной (сезонной) ОРВИ. Тяжесть заболевания зависит от целого ряда факторов, в том числе от общего состояния организма и возраста, - отмечают специалисты Управления Роспотребнадзора.

Чтобы избежать заражения, необходимо соблюдать простые правила.

Во-первых: чаще мойте руки с мылом; чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые моющие средства.

Во-вторых: избегайте близкого контакта с больными людьми; соблюдайте расстояние не менее 1 метра от больных; избегайте поездок и многолюдных мест; надевайте маску.

В-третьих: ведите здоровый образ жизни.

В-четвертых: не занимайтесь самолечением; если заболели, оставайтесь дома и обращайтесь к врачу.

В-пятых: изолируйте больного; ограничьте до минимума контакт между больным и близкими, особенно детьми, пожилыми людьми и лицами, страдающими хроническими заболеваниями; часто проветривайте помещение.

Соблюдайте эти простые правила и будьте здоровы!