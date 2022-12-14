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НовостиОбщество14 декабря 2022 9:06

Роспотребнадзор Тверской области дал рекомендации по профилактике гриппа

Специалисты назвали пять основных правил, которые необходимо соблюдать
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Чтобы избежать заражения, необходимо соблюдать простые правила

Чтобы избежать заражения, необходимо соблюдать простые правила

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Тверской области эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен на 30%. Выявлено 15 000 заболевших.

- Вирус гриппа легко передается от человека к человеку и вызывает респираторные заболевания разной тяжести. Симптомы заболевания аналогичны симптомам обычной (сезонной) ОРВИ. Тяжесть заболевания зависит от целого ряда факторов, в том числе от общего состояния организма и возраста, - отмечают специалисты Управления Роспотребнадзора.

Чтобы избежать заражения, необходимо соблюдать простые правила.

Во-первых: чаще мойте руки с мылом; чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые моющие средства.

Во-вторых: избегайте близкого контакта с больными людьми; соблюдайте расстояние не менее 1 метра от больных; избегайте поездок и многолюдных мест; надевайте маску.

В-третьих: ведите здоровый образ жизни.

В-четвертых: не занимайтесь самолечением; если заболели, оставайтесь дома и обращайтесь к врачу.

В-пятых: изолируйте больного; ограничьте до минимума контакт между больным и близкими, особенно детьми, пожилыми людьми и лицами, страдающими хроническими заболеваниями; часто проветривайте помещение.

Соблюдайте эти простые правила и будьте здоровы!