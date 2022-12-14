В Бологое Тверской области УК обязали отремонтировать аварийные балконы в многоквартирном доме

Устранение нарушений находится на контроле Фото: архив "КП"

Бологовской межрайонной прокуратурой в ходе проверки выявлено, что в трёх квартирах подъезда №2 дома №3 по улице Кирова разрушены балконные плиты - торчит арматура, потрескалась и отвалилась штукатурка.

Управление домом осуществляет ООО "Бологовская управляющая компания".

Состояние балконов создает угрозу причинения вреда здоровью жителей многоквартирного дома, а также неопределенного круга лиц в результате обрушения балконных плит.

В целях устранения нарушений межрайонной прокуратурой направлено в суд исковое заявление с требованием возложить на УК обязанность по обеспечению безопасности.

Требования надзорного органа удовлетворены в полном объеме, исполнение судебного решения находится на контроле.