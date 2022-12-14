Жителя Твери из-за алкоголизма лишили водительских прав

Мужчину лишили водительских прав из-за проблем с алкоголем Фото: Степан КАМЕНЕВ

Прокуратурой Пролетарского района Твери в ходе проверки выявлен факт наличия права на управление транспортным средством у 41-летнего местного жителя.

Мужчина страдает заболеванием, связанным с употреблением алкоголя, и состоит на учете в медицинском учреждении.

Прокурором района направлено в суд административное исковое заявление о прекращении права гражданина на управление транспортным средством.

Требования судом удовлетворены, решение не вступило в законную силу.