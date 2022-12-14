В рыбе из Тверской области нашли паразитов Фото: архив "КП"

Возбудители паразитарных болезней были выявлены в образцах рыбы - чехони, плотвы, леща и синца, выловленной из водохранилища в Тверской области.

Исследования провели специалисты Тверской межобластной ветлаборатории.

По результатам проведенных исследований лабораторией были выявлены возбудители: гиродактилеза и параценогонимоза - в пробе чехони; диплостомоза, диплозооноза и параценогонимоза - в пробе плотвы; диплостомоза и кариофиллеза - в образце леща; диплостомоза и параценогонимоза - в пробе синца.

Результаты проверки направлены в Управление Россельхознадзора для принятия мер.