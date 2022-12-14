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НовостиОбщество14 декабря 2022 6:00

В Твери прошел рейд по проверке автобусов

Были выявлены нарушения
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Твери прошел рейд по проверке автобусов Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Твери прошел рейд по проверке автобусов Фото: УГИБДД России по Тверской области

13 декабря сотрудники Госавтоинспекции по городу Твери провели профилактическое мероприятие "Автобус". В ходе рейда инспекторы проверяли техническое состояние автобусов, их оснащенность техническими средствами контроля, наличие документов у водителей, необходимых для перевозки пассажиров, а также соблюдение Правил дорожного движения.

Особое внимание было уделено проверке тахографов. За время проверки выявлены нарушения: игнорирование ремней безопасности, осуществление перевозки пассажиров с неисправным контрольным устройством, которое устанавливается на борту автотранспортных средств, управление автобусом при технических неисправностях, и др.

Госавтоинспекция обращается к водителям, осуществляющим пассажирские перевозки: будьте бдительны, соблюдайте элементарные Правила дорожного движения, не садитесь за руль в утомленном или болезненном состоянии, будьте внимательны к другим участникам дорожного движения.