14 декабря Тверь снова засыпало снегом

Тверь снова оказалась в снежном "плену"
14 декабря жители Твери снова проснулись в снежном "плену". Снег шел всю ночь и не прекращается утром. Об ухудшении погоды и сильных осадках накануне предупреждали синоптики и МЧС.
Но несмотря на прогноз и долгий снегопад, улицы и дороги остались в сугробах.
- Еле выехали из двора, дорога до "Южного" и дальше до Пролетарки - в снегу, не почищено нигде, - жалуются с утра водители.
Так же и с тротуарами. По дороге на работу пешеходы месили снежную кашу на тропинках, которые сами протоптали.
Снежный перекресток улиц Терещенко и Ипподромной
Фото: Ольга ТРОФИМОВА
Кстати, пожаловаться на неубранный снег можно в Народный фронт. Активисты ОНФ проводят мониторинг качества уборки улиц от снежных навалов. Первые обращения уже есть.
По прогнозам синоптиков, снегопад будет продолжаться весь день, а возможно и до утра 15 декабря. Будьте внимательны и осторожны. Соблюдайте правила дорожного движения.