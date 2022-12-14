14 декабря Тверь снова засыпало снегом

Тверь снова оказалась в снежном "плену"

14 декабря жители Твери снова проснулись в снежном "плену". Снег шел всю ночь и не прекращается утром. Об ухудшении погоды и сильных осадках накануне предупреждали синоптики и МЧС.

Но несмотря на прогноз и долгий снегопад, улицы и дороги остались в сугробах.

- Еле выехали из двора, дорога до "Южного" и дальше до Пролетарки - в снегу, не почищено нигде, - жалуются с утра водители.

Так же и с тротуарами. По дороге на работу пешеходы месили снежную кашу на тропинках, которые сами протоптали.

Снежный перекресток улиц Терещенко и Ипподромной Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Кстати, пожаловаться на неубранный снег можно в Народный фронт. Активисты ОНФ проводят мониторинг качества уборки улиц от снежных навалов. Первые обращения уже есть.

По прогнозам синоптиков, снегопад будет продолжаться весь день, а возможно и до утра 15 декабря. Будьте внимательны и осторожны. Соблюдайте правила дорожного движения.