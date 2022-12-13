В Тверской области предоставят льготный займ еще для одного предприятия

Решение принято в правительстве региона. Фото: ПТО

Ещё одному предприятию Верхневолжья предоставят финансовую поддержку от региона по программе «Оборотный капитал». Решение принято на заседании областной бюджетной комиссии. Его 13 декабря провёл губернатор Игорь Руденя.

Сообщается, что одобрена заявка на предоставление льготного займа от Фонда развития промышленности для Андреапольского фарфорового завода. Он специализируется на выпуске электротехнических изоляторов из фарфора.

- Средства займа по программе «Оборотный капитал» будут направлены на модернизацию производства, что позволит предприятию увеличить выпуск и заместить на отечественном рынке импортные аналоги керамической изоляционной продукции. Предприятию направят 11,8 млн рублей под 1,5% годовых на 24 месяца, - сообщила подробности пресс-служба областного правительства.