На трассе М9 в Тверской области обрушилась часть пешеходного моста через реку Вазуза

Вот такая пешеходная зона через Вазузу в Зубцове. Фото: VK/ AUTOMANIA_69

Днём 13 декабря в тверских соцсетях появилось видео том, что обрушилась пешеходная зона моста через реку Вазуза на трассы М9 "Балтия" в Зубцовском районе.

"Вот такой тротуар у нас в Зубцове", - сообщает авто видео и призывает быть пешеходов аккуратными на этом мосту.

Вечером того же дня пресс-служба правительства Тверской области выпустила комментарий, касающейся ситуации с мостом, в котором говорится, что мост уже восстанавливают:

« В Тверской области ведутся работы по восстановлению тротуара рядом с мостом через реку Вазуза в Зубцове, где 13 декабря произошло повреждение. В настоящее время ФКУ Упрдор «Россия», в чьей зоне ответственности находится объект, ведет ремонтные работы. Завезены все необходимые инертные материалы. Работы будут вестись до полного восстановления разрушенной части тротуара. Их планируется завершить 14 декабря в первой половине дня».

Также сообщается, что в настоящее время движение автотранспорта по мосту в обоих направлениях не затруднено. Пешеходы могут перейти мост по противоположной стороне - там все целое.