С начала года цены в Тверской области выросли в среднем на 11,7%

Кусаются. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Тверьстат опубликовал данные о динамике цен на товары и услуги в Тверской области на ноябрь 2022 года. С начала года цены на товары и услуги выросли в среднем на 11,67%.

Подорожали:

продукты в целом - на 10,61%;

непродовольственные товары - на 15,66%;

услуги - на 7,57%.

Среди продовольственных товаров подешевели овощи-фрукты - на 4%. Из них: картофель стал дешевле на 39,2%, овощи - на 12,4%.

А фрукты и цитрусовые поднялись в цене - на 7,6%.

На 15,9 – 29,4% подорожали: сахар, рыбопродукты, молоко, общественное питание, мясные консервы, сыры, кофе, чай, овощные консервы, кондитерские изделия, безалкогольные напитки, фруктово-ягодные консервы.

На 2,4 – 11,3% выросли в цене: мясо, птица, мороженое, мука, алкогольные напитки, творог, макаронные изделия, хлеб и хлебобулочные изделия, масло и жиры, крупы и бобовые, колбасные изделия.

Из непродовольственных товаров больше всего цены выросли на бытовую технику (+ 23% в среднем) и автомобили (+37,3%).

Подскочили в цене корма для животных (32,7%).

Среди услуг более всего подорожали услуги фотоателье (+43,2%), банков (+35,8%), услуги химчисток и прачечных (+22,0%), ремонт техники (+17%).