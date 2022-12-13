В Бежецке пожарные спасли человека из горящей квартиры

Из горящей квартиры спасли человека Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Сообщение о пожаре в квартире дома по улице Льва Толстого в Бежецке поступило в ГУ МЧС России по Тверской области 13 декабря.

По указанному адресу убыли отделения пожарно-спасательной части №22. На месте происшествия личный состав обнаружил в квартире человека. Спасатели вынесли его на свежий воздух и передали врачам скорой помощи.

- Причина пожара устанавливается. В 17:32 объявлена локализация возгорания. В 17:36 - полная ликвидация пожара, - сообщили в ГУ МЧС России по Тверской области.