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НовостиПроисшествия13 декабря 2022 15:45

В Бежецке пожарные спасли человека из горящей квартиры

Квартира загорелась на улице Льва Толстого
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Из горящей квартиры спасли человека Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Из горящей квартиры спасли человека Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Сообщение о пожаре в квартире дома по улице Льва Толстого в Бежецке поступило в ГУ МЧС России по Тверской области 13 декабря.

По указанному адресу убыли отделения пожарно-спасательной части №22. На месте происшествия личный состав обнаружил в квартире человека. Спасатели вынесли его на свежий воздух и передали врачам скорой помощи.

- Причина пожара устанавливается. В 17:32 объявлена локализация возгорания. В 17:36 - полная ликвидация пожара, - сообщили в ГУ МЧС России по Тверской области.