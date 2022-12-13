Народный фронт проводит мониторинг качества уборки снега в Тверской области

Жители могут сообщить о неубранных тротуарах в ОНФ
Фото: Виктория ТУШКОВА
ОНФ запустил мониторинг качества уборки снежных навалов с тротуаров, дорог и крыш зданий в Твери и городах Тверской области.
- Мы хотим выяснить как обстоят дела с уборкой снега и обеспечением безопасности на дорогах для автомобильного транспорта и участках для пешеходов, - сообщили активисты в группе Народного фронта Тверской области в соцсети.
Первые обращения от граждан уже поступили, люди жалуются на неудовлетворительную уборку снега с улиц.
Присылать информацию можно в официальную группу или на адрес электронной почты 69region@onf.ru с указанием адреса территории и фотографиями.