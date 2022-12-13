В Тверской области предоставят гранты научным организациям, занимающимся производством льна-долгунца

В Верхневолжье есть давние традиции льноводства. Фото: ПТО

Научным, образовательным организациям Верхневолжья, которые занимаются выращиванием льна-долгунца, предоставят грантовую поддержку из областного бюджета. Решение принято на заседании правительства региона, которое 13 декабря провёл губернатор Игорь Руденя.

- Организациям возместят часть затрат на проведение агротехнологических работ по обработке почв, внесению удобрений, подготовке семян, посеву, уходу за посевами, а также на уборку урожая льна-долгунца, - объявлено на заседании. - Ставка гранта составляет 17 тыс. рублей на 1 га посевной площади, занятой льном-долгунцом. На эти цели предусмотрены средства федерального и областного бюджетов.

В 2022 году потенциальными получателями господдержки являются Тверская государственная сельхозакадемия и Федеральный научный центр лубяных культур, расположенный в Твери.

В этом году урожайность льна-долгунца в регионе выросла до 10,5 ц/га, в 2021-м было 10 ц/га.