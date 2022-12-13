Появилось видео ДТП с перевернувшимся кроссовером на М-11 в Тверской области

Машина перевернулась на крышу и встала на колёса. Фото: УГИБДД по Тверской области.

Госавтоинспекция региона обнародовала видео ДТП с перевернувшимся кроссовером на трассе М-11 в Тверской области.

Напомним, авария произошла вечером 12 декабря на 242-м километре трассы М-11 "Нева" в Торжокском районе. 28-летняя девушка-водитель на "Киа Спортедж" не справилась с управлением и наехала правым колесом на снежный бруствер. Машину подкинуло и она перевернулась: опрокинулась на крышу, после чего вновь встала на колёса.

В ДТП пострадала 31-летняя пассажирка. Её доставили в больницу. Смотрите видео: