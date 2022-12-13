Двое молодых людей угнали "ВАЗ" у жителя Тверской области

Автомобиль разыскали в лесу и вернут владельцу Фото: УМВД России по Тверской области

В дежурную часть Максатихинского отделения полиции поступило сообщение от 33-летнего местного жителя. Мужчина сообщил, что у него пропал автомобиль "ВАЗ", припаркованный на обочине дороги рядом с домом в деревне Хабары.

Прибывшие на место происшествия полицейские опросили заявителя, составили описание пропавшего транспортного средства. На поиск машины ориентированы патрульные экипажи и наряды оперативных служб.

В течение дежурных суток машину обнаружили в лесу в посёлка Максатиха. Подозреваемых установили. Ими оказались двое жителей Максатихинского района 19 и 24 лет.

В полиции фигуранты сознались в содеянном: на чужой машине они поехали за спиртным, а потом бросили её неподалёку от магазина. В ближайшее время транспортное средство будет возвращено владельцу.

По части 2 статьи 166 УК РФ возбуждено уголовное дело. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.