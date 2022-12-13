Заволжский отдел полиции Твери возглавил подполковник полиции Анатолий Филипущенко

Новым начальником Заволжского отдела полиции Твери стал подполковник полиции Анатолий Филипущенко Фото: УМВД России по Тверской области

Личному составу Заволжского отдела полиции УМВД России по городу Твери представили нового начальника. На должность назначен подполковник полиции Анатолий Филипущенко.

По информации пресс-службы УМВД России по Тверской области, Анатолий Алексеевич в 1998 году окончил Саратовскую государственную экономическую академию, а в 2012 году - Саратовскую государственную юридическую академию. Службу в органах внутренних дел начал в 1998 году с должности эксперта экспертно-криминалистического отдела, а с 2000 года продолжил свой служебный путь на разных должностях подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции.

До назначения в Тверь Анатолий Филипущенко более 10 лет возглавлял отдел МВД России по Татищевскому району Саратовской области.