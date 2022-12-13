В Тверской области 55 водителей не прошли проверку на трезвость

55 водителей не прошли проверку на трезвость Фото: УГИБДД России по Тверской области

В минувшие выходные с 9 по 11 декабря в Тверской области состоялись проверки водителей на состояние опьянения. За время рейда в области было остановлено 55 водителей с признаками опьянения, 10 из которых ездили по Твери.

В отношении всех нарушителей составлены необходимые материалы.

Госавтоинспекция Тверской области призывает граждан своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Звоните по телефонам полиции: 02, 102 или 112.