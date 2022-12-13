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НовостиОбщество13 декабря 2022 10:34

Спасатели вытащили собаку, которая провалилась под лёд на реке в Тверской области

ЧП произошло в Вышнем Волочке
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Из полыньи спасатели вытащили тонущую собаку Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Из полыньи спасатели вытащили тонущую собаку Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Сообщение о том, что в акватории реки Цна в Вышневолоцком районе под лед провалилась собака, поступило в ГУ МЧС России по Тверской области 13 декабря.

На место выехало отделение ПСЧ-9 и спасатели аварийно-спасательной службы региона. Спасатели спустили на воду лодку. Сержант внутренней службы Вадим Баурин подплыл к полынье, в которой плавал обессиленный пёс, и втащил его в лодку.

На берегу собаку завернули в одеяло, отогрели, покормили и отпустили.