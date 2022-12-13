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НовостиОбщество13 декабря 2022 10:26

Жителей Тверской области предупредили о снегопаде в восточных районах

Ухудшение погоды прогнозируют на 14 декабря
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В регионе снова похолодает и пойдет снег

В регионе снова похолодает и пойдет снег

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, сообщает, что утром 14 декабря в восточных районах региона ожидается сильный снег.

При этом похолодает до -7... -2 градусов днем, ночью до -14. На дорогах - гололедица.

Спасатели напоминают водителям, что во время осадков возможно ухудшение видимости, затруднение движения транспорта, создание на дорогах заторов и аварийных ситуаций, а так же увеличение количества ДТП на аварийно-опасных участках.

Будьте внимательны и осторожны.