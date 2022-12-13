Губернатор представил избранных глав двух новобразованных округов Тверской области

На заседании правительства региона. Фото: ПТО

13 декабря, открывая заседание областного правительства, губернатор Игорь Руденя представил избранных в декабре местными думами глав Старицкого и Бельского муниципальных округов – Сергея Журавлёва и Вадима Сивицкого.

- Сегодня Старица обретает новый, современный вид. Округ является активным участником Программы поддержки местных инициатив. Бельский край связан с событиями Великой Отечественной войны, является хранителем великого наследия. В ближайшие несколько лет новым этапом развития округа должна стать газификация, – прокомментировал избрание руководителей территорий губернатор.

Напомним, что и Сергей Журавлёв, и Вадим Сивицкий возглавляли Старицкий и Бельский районы до их преобразования в муниципальные округа.

С обоими главами губернатор провел 13 декабря отдельные встречи.

Сергей Журавлёв - один из самых опытных руководителей муниципалитетов региона. На его встрече с губернатором было отмечено, что ключевым проектом для Старицкого округа является газификация. В 2022 году в программу газификации Верхневолжья включен ряд объектов – газопроводы от д. Черничено до д. Нестерово, от д. Максимово до д. Луковниково.

Сергей Журавлёв обратился к Игорю Рудене с вопросом о поддержки в оборудовании модульного спортзала для Луковниковской школы. Губернатор дал необходимые поручения отраслевым ведомствам.

На встрече с Вадимом Сивицким обсуждался вопрос ремонта дорог Белый – Комары, Белый – Понизовье – Жарковский и Оленино – Воротьково – Белый. Это позволит повысить уровень транспортного обслуживания населения и безопасность школьных маршрутов.

На встрече Игоря Рудени с Сергеем Журавлёвым. Фото: ПТО