В Твери на несовершеннолетнего наркоторговца завели уголовное дело

Подозреваемый находится под стражей Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Заволжским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области предъявлено обвинение несовершеннолетнему. Подростка подозревают в покушении на сбыт наркотиков.

По версии следствия, утром 9 декабря 2022 года несовершеннолетний попытался сбыть наркотическое вещество, но был задержан сотрудниками полиции возле дома в Пролетарском районе Твери.

Подозреваемый заключен под стражу.

В ходе предварительного расследования действиям должностных лиц, осуществляющих профилактическую деятельность, а также действиям родителей по исполнению своих обязанностей, будет дана юридическая оценка.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле у руководства межрайонного следственного отдела.