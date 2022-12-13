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НовостиОбщество13 декабря 2022 9:31

В Тверской области 13 декабря коронавирусом заразились 16 человек

От COVID-19 за весь период пандемии скончались 2771 человек
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Тестирование на ковид продолжается, несмотря на спад заболеваемости.

Тестирование на ковид продолжается, несмотря на спад заболеваемости.

По данным на 13 декабря в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 16 человек. Пик заболеваемости был 8 февраля, тогда ковидом за сутки в регионе заразились 1654 человека. Всего с начала пандемии ковидом в регионе переболели 179 369 человек. 175 969 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 420 280, в том числе за последние сутки – 1101.

2771 человек скончался. За минувшие сутки никто не умер.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.