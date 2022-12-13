В Западнодвинской ЦРБ от снега рухнул козырёк над входом

Козырек над входом рухнул под тяжестью снега Фото: vk.com/zdfront

В Западнодвинской районной больнице под тяжестью снега рухнула обшивка козырька над центральным входом. О происшествии рассказали 12 декабря подписчики в паблике "Западнодвинский фронт | Западная Двина".

О пострадавших не сообщается.

Напомним, что 12 декабря на Тверскую область обрушился мощный снегопад, который к утру сменился ледяным ливнем. Из-за оттепели началось таяние снега и льда.

В настоящее время в регионе облачно и -2 градуса. Будьте внимательны и осторожны. Не ходите под крышами домов. Возможен сход снега и ледяных масс.